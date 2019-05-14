США могут ввести санкции против судов, занятых на строительстве российских газопроводов

В Сенате США обсуждается законопроект о санкциях в отношении компаний, связанных с проектом газопровода "Северный поток-2".

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РИА "Новости" передаёт, что, согласно предварительному варианту документа, планируется запретить въезд в США судам, участвующим в строительстве "Северного потока — 2", а также заморозить активы в Соединённых Штатах компаний, занимающихся строительством газопровода. Предполагается, что ограничительные меры затронут все суда – укладчики труб, предназначенных для экспорта российского газа на глубинах в 30 м. Таким образом они могут затронуть и другой аналогичный проект – "Турецкий поток".

Под санкции могут попасть все, кто оказывает техническую, финансовую поддержку, а также страховщики судов, особенно занимающиеся укладкой труб, швейцарская компания Allseas и итальянская Saipem.

Укладка труб "Северного потока-2" в территориальных водах РФ уже началась, а завершить строительство и запустить газопровод планируется уже в этом году.