Свердловский губернатор готов провести встречу с защитниками сквера и сторонниками строительства храма

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев планирует провести встречу с защитниками сквера у Драмтеатра и сторонниками строительства храма святой Екатерины. Как пишет у себя на странице глава региона в Instagram, "это сложная ситуация, в которой можно понять и верующих и протестующих", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Вчера в Екатеринбурге группа горожан вышла протестовать против установки забора на земельном участке, где планируется построить храм святой Екатерины. Люди конфликтовали с охраной площадки, уронили ограждение, отказывались уходить и требовали сохранить сквер. Сейчас моя главная задача как губернатора - добиться мира, спокойствия и понимания. Уличные конфликты - это не путь, которым можно решить проблему", - пишет Куйвашев.

Он уверен, что самый правильный шаг - организовать прямой разговор двух сторон друг с другом.

"Сегодня в 16:00 я жду в своём кабинете по пять представителей с каждой стороны. Прошу и протестующих, и сторонников строительства храма выбрать парламентеров. Мы поговорим и все обсудим. Выслушаем друг друга. Мы постараемся вместе найти выход из сложной ситуации ради будущего нашего общего города, любимого Екатеринбурга", - резюмировал губернатор.

В Фонде святой Екатерины заявили, что попытки запугать сторонников строительства храма обречены на провал. В ближайшее время все запланированные работы на площадке будут продолжены.

В пресс-службе Екатеринбургской епархии заявили, что считают недопустимым разжигание гражданского противостояния в вопросе строительства главного кафедрального собора и призывают к сохранению общественного мира и согласия. Также сегодня планируется проведение молебена.

"Вся работа по подготовке к строительству храма велась в строгом соответствии с законом. Однако, вечером 13 мая группа горожан, выступающих против строительства храма и называющих себя "мирным протестом", перешли к откровенным провокациям и не только сломали забор и вторглись на стройплощадку. Но и по сути спровоцировали противостояние с охраной стройплощадки. В этой связи хотелось бы пояснить, что подобные действия мы расцениваем как попытку решать вопросы силовыми методами", - добавили в пресс-службе фонда.

Между тем, в соцсетях появились видео силового воздействия сотрудников ЧОП в отношении активистов.

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области не комментируют данный инцидент.

Напомним, собор святой Екатерины будет возведен к 300-летию Екатеринбурга в районе улиц Бориса Ельцина, набережной Рабочей Молодежи и Октябрьской площади.