14 Мая 2019
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Общество Дальневосточный ФО В России

Степной пожар и невозмутимого аиста сняла камера наблюдения на Амуре

В соцсетях обсуждают видео, снятое камерой наблюдения, установленной на опоре высоковольтной ЛЭП в Амурской области.
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Прямо перед камерой, установленной на верхушке вышки, краснокнижный дальневосточный аист свил гнездо и начал высиживать яйца. В какой-то момент в кадр попал стремительный степной пожар, уничтожающий сухое пока еще (дело было 29 апреля) поле под ЛЭП. На кадрах, снятых камерой, видно, что птица хоть и беспокоится, но гнездо с будущим выводком покидать не спешит.

"Тем, кто гнездится на земле - повезло меньше", - пишет в соцсети пользователь, опубликовавший кадры с аистом.

Природные пожары охватили в России почти 50 тыс. гектаров. Значительная часть их приходится на Восточную Сибирь и Дальний Восток, но и в других регионах приходится вводить режим ЧС, например, на прошлой неделе ситуация была крайне сложной в Курганской области.

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Степной пожар и невозмутимого аиста сняла камера наблюдения на Амуре

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Теги: степной пожар, аист, гнездо



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