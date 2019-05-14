На Южном Урале экс-глава сельского поселения получила судебный штраф за служебный подлог

На Южном Урале суд назначил экс-главе Усть - Багарякского сельского поселения судебный штраф в размере 10 тысяч рублей за служебный подлог, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Обвиняемая с ноября 2014 по июль 2015 года незаконно выдавала выписки из похозяйственных книг о наличии у граждан права постоянного пользования земельными участками. На основании этих документов они незаконно регистрировали право собственности на земельные участки.

Добавим, что в настоящий момент земельный участки возвращены муниципалитету.