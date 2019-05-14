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Общество Курганская область

Курганские прокуроры проследят за действиями "Водного союза", который пообещал очистить загрязненную территорию рядом с аэропортом от сточных вод

Курганская прокуратура указала "Водному союзу" на необходимость срочного устранения последствий аварии на напорном коллекторе, произошедшей в районе улицы Лазо в Восточном поселке рядом с аэропортом.

Как ранее сообщало Накануне.RU, авария произошла 10 мая - была найдена утечка на коллекторе, который идет от главной канализационной насосной станции. Соответственно, весь смрад от нечистот поднялся в воздух и поглотил Курган.

Глава "Водного союза" Владимир Овсянников извинился перед жителями города и пообещал, что 14 мая участок будет очищен.

"Руководству администрации города поручено проконтролировать выполнение мероприятий по очистке затопленной территории", - сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Сейчас свои проверки проводят полиция, Роспотребнадзор и Росприроднадзор.

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Курганские прокуроры проследят за действиями "Водного союза", который пообещал очистить загрязненную территорию рядом с аэропортом от сточных вод

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Теги: Водный союз, Курган, нечистоты, запах, вонь, Владимир Овсянников, аэропорт, загрязнение, сточные воды, прокуратура



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