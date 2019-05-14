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Политика За рубежом

Японский депутат покинул партию после слов о "войне" за Курилы

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга подверг критике слова депутата от партии "Обновления Японии" Ходаки Маруямы о "военном" решении вопроса четырех островов южной Курильской гряды, которые в Стране восходящего солнца считают своими "северными территориями".

Суга заявил, что решить проблему принадлежности южной части Курил можно только дипломатическим путем.

Ранее депутат Маруяма, сопровождая группу бывших жителей южных Курильских островов в ходе поездки на Кунашир, поинтересовался у них: "Вы "за" или "против" того, чтобы вернуть острова путем войны?".

Позднее японский парламентарий признался, что был нетрезв и отказался от своих слов, выразив раскаяние, пишет Regnum. Кроме того, он подал заявление о выходе из партии.

Как сообщалось ранее, Токио продолжает настаивать на том, что его суверенитет распространяется на северные территории, то есть на южные Курильские острова. Об этом заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ в нижней палате парламента. По его словам, "изменений в этой позиции нет". "Северные территории - это наши исконные территории", - сказал японский премьер.

По данным СМИ, японский премьер Синдзо Абэ рассматривает возможность заключения мирного договора с нашей страной в том случае, если ему удастся получить гарантии передачи островов Шикотан и Хабомаи. В Москве подчеркивали, что Курилы являются российской территорией, и никто их не собирается кому-то отдавать.

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Японский депутат покинул партию после слов о "войне" за Курилы

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Теги: курилы, япония, ходаки маруяма



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