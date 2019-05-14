"Мог взорваться в любой момент". Возле зауральского села найден действующий снаряд времен Великой Отечественной

Жители Притобольного района нашли возле села Давыдовка снаряд времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место ЧП саперы выяснили, что боеприпас мог взорваться в любой момент, представляя реальную опасность для жизни и здоровья людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Саперы группы ОМОН "Скиф" Управления Росгвардии по Курганской области вывезли снаряд на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожили его накладным зарядом.