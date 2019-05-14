14 Мая 2019
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Происшествия Курганская область

"Мог взорваться в любой момент". Возле зауральского села найден действующий снаряд времен Великой Отечественной

Жители Притобольного района нашли возле села Давыдовка снаряд времен Великой Отечественной войны.

Прибывшие на место ЧП саперы выяснили, что боеприпас мог взорваться в любой момент, представляя реальную опасность для жизни и здоровья людей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.

Саперы группы ОМОН "Скиф" Управления Росгвардии по Курганской области вывезли снаряд на безопасное расстояние от населенного пункта и уничтожили его накладным зарядом.

снаряд(2019)|Фото:Пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

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"Мог взорваться в любой момент". Возле зауральского села найден действующий снаряд времен Великой Отечественной

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Теги: снаряд, Давыдовка, Притобольный район, ОМОН, Росгвардия



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