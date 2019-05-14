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Политика Ханты-Мансийский АО - Югра

В Югорске уволенный "из-за утраты доверия" депутат-оппозиционер решил восстановиться через суд

Экс-депутат думы Югорска Антон Пантин, уволенный из-за утраты доверия, решил восстановиться в должности через суд. Он объявил сбор средств на процесс, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В соцсетях политик рассказал, что это "не его лишили статуса, а избирателям "закрыли рот" и отняли возможность быть услышанными".

"Сдаваться я не намерен. Планы грандиозные. Работы много. Считаю себя народным депутатом, так как всегда всеми способами отстаивал ваши вопросы и решал конкретные проблемы. Теперь настала ваша очередь помочь и поддержать меня в трудный час", - отметил Пантин.

Он добавил, что с пожертвованиями можно не торопиться, потому что суд – дело долгое.

Напомним, полномочий он лишился 30 апреля. Благодаря Антону Пантину в публичную плоскость вышла история с хранением детского питания в городском морге. Депутат не раз критиковал деятельность мэрии.

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В Югорске уволенный "из-за утраты доверия" депутат-оппозиционер решил восстановиться через суд

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Теги: Антон Пантин, утрата доверия, восстановление, суд



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