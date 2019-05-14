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"Роснефть" отказалась от проекта по нефтепереработке на триллион из-за налогового маневра

Компания "Роснефть" отказалась от масштабного проекта по строительству нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса Восточной нефтехимической компании (ВНХК) на Дальнем Востоке, передает корреспондент Накануне.RU.

Как сообщает РБК со ссылкой на первого вице-президента "Роснефти" Павла Федорова, проект стал нерентабельным из-за большого налогового маневра. После изменения существующей налоговой системы, проект был исключен из инвестиционной программы компании. Также, по словам Федорова, из инвестпрограммы был исключен ряд проектов по модернизации установок на НПЗ и списала убыток из-за заморозки цен на 90 млрд руб. Кроме того причиной отказа от реализации ВНХК называют не только завершения большого налогового маневра, который предполагает постепенное обнуление экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты и рост НДПИ, но и ручное регулирование нефтеперерабатывающего бизнеса со стороны правительства.

Ожидалось, что комплекс ВНХК станет одним из самых масштабных. Реализация проекта планировалась в две очереди: нефтехимическую достроить должны были к 2026 г., нефтеперерабатывающий завод - к 2029 г. Предполагалось, что объем переработки составит 12 млн т нефти в год, выпуска топлива - 1,8 млн т бензина и 6,3 млн т дизеля, выпуска нефтехимической продукции - 4,5 млн т в год. Стоимость проекта оценивалась почти в 1 трлн руб.

Отметим, что разрушающее действие налоговый маневр произвел и на экономику Антипинского НПЗ. Все обязательства по модернизации завод выполнял, но рентабельность, на которую рассчитывал менеджмент предприятия, не обеспечивалась.

Ранее Антипинский НПЗ уведомил о намерении обратиться в Арбитражный суд Тюменской области с заявлением о признании актива банкротом. О планах добиваться банкротства предприятия заявили также структура Сбербанка ООО "СБК" и "Московский кредитный банк" (МКБ).

Завод входит в группу компаний "Новый Поток". К проекту имеет отношение соучредитель адвокатского бюро "Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры" - сокурсник президента РФ Владимира Путина Николай Егоров. Как сообщало Накануне.RU, в августе 2018 г. в совете директоров АНПЗ усилились представители "Сбербанка".

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"Роснефть" отказалась от проекта по нефтепереработке на триллион из-за налогового маневра

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Теги: Роснефть, ВНХК, налоговый маневр, антипинский НПЗ



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