Двум иностранцам в Зауралье грозит по 6 лет тюрьмы за незаконное пересечение госграницы

В декабре прошлого года сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям задержали двух узбеков - мужчину и женщину.

Иностранцы были лишены права въезда на территорию России, однако пешком перешли границу в Половинском районе Зауралья, там же их задержали пограничники, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Курганской области.

Сейчас уголовное дело направлено в Половинский районный суд, им грозит по 6 лет тюрьмы.