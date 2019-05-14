МИД РФ: США готовятся применить ядерное оружие в Европе

В МИД России прокомментировали размещение США ядерного вооружения в Европе.

По словам директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями Владимира Ермакова, США ведут подготовку к применению ядерного оружия с разрешения самих неядерных европейских государств.

Он отметил, что страны Европы "ставят себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения", передает РИА Новости.

Напомним, еще в прошлом году министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность развертыванием в Европе тактических ядерных вооружений.

Выступая в Женеве на конференции по разоружению, он назвал американские ТЯО, размещенные на европейском континенте, проявлением агрессивной позиции. "Всем должно быть понятно, что тем самым военные США готовят вооруженные силы стран Европы к применению тактического ядерного оружия против Российской Федерации", – отметил Сергей Лавров.