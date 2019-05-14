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Происшествия Свердловская область

В Екатеринбурге произошел крупный пожар в цехе по производству пакетов

В Екатеринбурге сегодня рано утром произошел крупный пожар в производственном цехе.
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Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, в 7 часов 19 минут поступил сигнал о пожаре в одноэтажном цехе по производству полиэтиленовых пакетов на улице 40-летия Комсомола. Большая горючая загрузка способствовала быстрому распространению огня, площадь возгорания составила 100 кв.м. Были повреждены внутренняя отделка и оборудование цеха, а также готовая продукция.

В тушении были задействованы 15 единиц техники и 60 человек личного состава. В течение 30 минут пожарные справились с огнем, эвакуация не потребовалась.

"На момент пожара в помещении находился один рабочий. Он вызвал пожарных и пытался самостоятельно справиться с огнем, но не смог и покинул горящее здание", - рассказали в МЧС.

Как уточнили в ведомстве, пострадавших нет. Причина возгорания сейчас устанавливается.

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В Екатеринбурге произошел крупный пожар в цехе по производству пакетов

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Теги: цех, пожар, Екатеринбург, МЧС



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