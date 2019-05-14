Эмилия Кларк смотрела предпоследнюю серию "Игры престолов" лысая и с винишком

32-летняя актриса Эмилия Кларк, сыгравшая в сериале "Игра престолов" королевы Дейнерис Таргариен, показала в Instagram, с какими эмоциями и в какой "компании" она смотрела пятый, предпоследний эпизод саги.

"Это то, что потребовалось не только для съемки пятого эпизода, но и для его просмотра!" – написала актриса под фото, на котором запечатлена с "лысым" гримом и здоровенной бутылкой игристого Dom Perignon 2009 года урожая. На лице у звезды, известной своей выразительной мимикой, застыл ужас. В комментариях многие с ней соглашаются: именно так и смотрели, разве что алкоголь был подешевле. Но есть и те, кто возмущается сценарием, мол, такое только с алкоголем в руке и смотреть.

Накануне в эфир вышла пятая, предпоследняя серия заключительного (восьмого) сезона популярного сериала.