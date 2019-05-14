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Экс-главе тюменской налоговой вынесли приговор: отделалась штрафом

Экс-начальника УФНС России по Тюменской области Тамару Зыкову Калининский районный суд признал виновной и приговорил к штрафу 50 тыс. руб., передает корреспондент Накануне.RU. Кроме этого Зыковой нельзя будет занимать государственные должности в течение двух лет.

Как пояснил судья, было выбрано "самое мягкое наказание", учитывая ее характеристики, медали и другие заслуги. Как гласит приговор, Зыковой вменили ущерб государству и подрыв авторитета налоговой службы.

Напомним, что спецслужбы уличили Зыкову в служебном подлоге: ради положительных показателей и премии Зыкова попросила у крупнейшего в России частного Антипинского НПЗ 600 млн руб. налогов "наперед", в результате поправила финансовую статистику и получила премию в 88,3 тыс. руб., кроме этого, премиальные были выплачены и самому ведомству в размере 1 млн руб. Эти деньги Зыкова уже вернула в бюджет по требованию ФСБ. Сама же Зыкова утверждает, что у неё не было другого выбора.

Последнее слово накануне в суде Зыкова зачитала с использованием слайда, словно она не на собственном процессе, а на отчёте в думе перед депутатами. В своей речи она рассказала, как устроена бюджетная система и сколько ее ведомство должно было собрать в 2015 г. налогов. "У меня не было другого выбора: я могла заблокировать счета половины предприятий города, но я пошла на "преступление" и заняла, по сути, для бюджета недостающие средства", - сказала она.

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Экс-главе тюменской налоговой вынесли приговор: отделалась штрафом

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Теги: Тамара Зыкова, УФНС по Тюменской области, Калининский райсуд Тюмени, приговор



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