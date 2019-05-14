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Общество За рубежом

28-летняя племянница принцессы Дианы закрутила роман с пожилым миллионером

Одна из самых завидных невест Великобритании, аристократка, племянница принцессы Дианы Уэльской и модель леди Китти Спенсер (28) нашла себе бойфренда. Накануне пару сфотографировали вместе.

Избранником юной Китти стал 60-летний миллионер Майкл Льюис. Очевидно, разница в 32 года не смущает аристократку. Вместе их видели выходящими из фешенебельного нью-йоркского отеля, в котором пару месяцев назад Меган Маркл устроила гулянку в честь будущего первенца на $500 тыс.  

Льюис является владельцем ритейлерской сети Whistles, продающей одежду. Он уже не первый богач в жизни леди Спенсер. Так, в 2017 году она рассталась (после четырех лет совместной жизни) с 47-летним магнатом Никколо Бараттьери ди Сан-Пьетро.

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Леди Китти является дочерью графа Спенсера, брата покойной принцессы Дианы. По образованию она психолог, политолог и литературовед, обучалась в университете Кейптауна в ЮАР, где провела детство и юность. Однако по профессии красотка не работает. После окончания университета она начала карьеру модели и заключила контракт с лондонским агентством Storm Management. Теперь британская аристократка ходит по лучшим подиумам мира и снимается для рекламы люксовых брендов, например, Dolce & Gabbana.

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28-летняя племянница принцессы Дианы закрутила роман с пожилым миллионером

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Теги: принцесса диана, леди китти спенсер, пожилой бойфренд, миллионер, британская аристократия



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