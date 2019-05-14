Èðèíà Øåéê è Áðýäëè Êóïåð ðàññòàëèñü

14 Ìàÿ 2019
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Ïîêà âñå ñòðîèòñÿ íà äîãàäêàõ è ïðåäïîëîæåíèÿõ. Ìîë, ïàðó óæå î÷åíü äàâíî íå âèäåëè âäâîåì (âïðî÷åì, âñå îòíîñèòåëüíî: ìåíüøå ìåñÿöà íàçàä Èðèíà è Áðýäëè ñõîäèëè íà ðîìàíòè÷åñêîå ñâèäàíèå è âûçâàëè ïðèñòóï óìèëåíèÿ ó ïîêëîííèêîâ), íà Met Gala 2019 ðîññèéñêàÿ ìîäåëü ïðèøëà â îäèíî÷åñòâå (è â î÷åíü îòêðîâåííîì ïëàòüå).

Ð˜Ñ€Ð¸Ð½Ð° Ð¨ÐµÐ¹Ðº|Ð¤Ð¾Ñ‚Ð¾:youtube.com

Çëûå ÿçûêè ïðèïëåòàþò ê ñèòóàöèè ïåâèöó è àêòðèñó Ëåäè Ãàãó (33). Îíà âìåñòå ñ Áðýäëè ñûãðàëà â ôèëüìå "Çâåçäà ðîäèëàñü", ãäå ìåæäó ãëàâíûìè ãåðîÿìè âñïûõèâàåò ÿðêîå ÷óâñòâî. Ìíîãèì î÷åâèäöàì ïîêàçàëîñü, ÷òî èñêðà ïðîáåæàëà íå òîëüêî ïî ñöåíàðèþ, íî è â æèçíè. Îò ôëèðòà Ãàãà è Êóïåð íå ìîãëè óäåðæàòüñÿ íà ïðåìüåðàõ ôèëüìà â ðàçíûõ ñòðàíàõ è äàæå íà "Îñêàðå", êóäà Áðýäëè ïðèøåë ñ Èðèíîé. Ïîòîì Ëåäè Ãàãà ðàññêàçûâàëà æóðíàëèñòàì, ÷òî, ìîë, îíà ïðîñòî õîðîøàÿ àêòðèñà è èçîáðàæàëà ñòðàñòü äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ëåíòû, íî, êàê èçâåñòíî, äûìà áåç îãíÿ íå áûâàåò.

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