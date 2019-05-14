В России упали продажи автомобилей

В апреле текущего года в России продано 148 тыс. 296 легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта, что на 2,7% меньше, чем в 2018 году.

Таким образом, в прошлом месяце авторынок страны во второй раз с начала года показал отрицательную динамику. Как сообщил глава Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса Йорг Шрайбер, "рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда рынком демонстрировался последовательный двузначный рост".

АвтоВАЗ по-прежнему остается лидером отечественного автомобильного рынка. В апреле компании удалось продать 32 тыс. 316 автомобилей LADA - на 5% больше, чем в этот же месяц год назад.

Второе место по продажам занимает корейская KIA – 19 тыс. 819 машин. Замыкает тройку Hyundai (15 тыс. 379 новых автомобилей), сообщают "Автоновости сегодня".

Как сообщалось ранее, в России растет популярность продукции "АвтоВАЗа".

В январе российская компания продала на отечественном рынке 21,5 тыс. автомобилей Lada, что на 2,5% больше в сравнении с аналогичным периодом в 2018 году. Наибольшим спросом в первый месяц нового года пользовались различные кузовные исполнения наиболее доступного семейства Granta.

На втором месте - модель Vesta. Хороший прирост продаж демонстрирует также семейство Largus, сообщает "Российская газета".