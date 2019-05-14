На российских должников массово подают иски в суд

Банки, коллекторы и микрофинансовые организации России стали чаще взыскивать через суд с жителей страны долги, которые образовались по кредитам.

Как выяснили эксперты Финансового университета при правительстве, в прошлом году было удовлетворено на 43% больше подобных исков, чем годом ранее. Как отмечается, наибольшее внимание кредиторы обращают на небольшие задолженности.

Так, рост в сегменте сумм до 50 тыс. руб. в 2018 году был почти двукратным – 3,1 млн исков. Всего год назад судом было удовлетворено 5,7 млн исков о взыскании с граждан долгов по кредитам, сообщают "Ведомости".

В апреле депутаты фракции "Справедливая Россия" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму проект о признании закона о микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях утратившим силу. Депутаты считают, что текущее социально-экономическое положение вынуждает малообеспеченных россиян обращаться в МФО и загонять себя в долги.

Отмена закона фактически запрещает работу МФО, при этом по данным Центробанка кредитный портфель организаций к концу третьего квартала 2018 г. превысил 148 млрд руб., увеличившись за год на 32%. Крупнейшие игроки рынка отмечают рост как темпов кредитования, так и средней суммы займа.

Напомним, согласно статистике Банка России, совокупный уровень долговой нагрузки россиян в течение 2019 г. может достичь пиковых значений 2014 г. Особенно высокими темпами растет необеспеченное кредитование.