Власти: москвичи будут получать 135 тысяч рублей в месяц

Чиновники прогнозируют увеличение заработной платы в Москве в ближайшие 5-6 лет.

Она должна составить 120-135 тыс. руб. Кроме того, к этому времени ожидается рост валового регионального продукта и других макроэкономических показателей, сообщили в департаменте экономической политики и развития города.

"Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте 5-6 лет может составить порядка 120-135 тысяч рублей", - говорится в сообщении чиновников.

По словам специалистов, за последние несколько лет наблюдается увеличение реальной средней зарплаты в Москве на 5-10% в год. Так, в декабре 2018 года среднемесячная зарплата превысила 80 тысяч рублей, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, в 2019 году реальная заработная плата в России вырастет как минимум на 4%.

Таков прогноз экспертов Финансового университета при правительстве. Аналитики говорят, что рост реальных доходов в текущем году затормозится, поскольку зарплаты составляют лишь их часть.

Лишь в 2020 году этот показатель начнет рост и увеличится минимум на 1%, что связано с низким темпом роста экономики, который составляет менее 2% в год.

Также эксперты считают, что в ближайшие два года сохранится тенденция к снижению интереса россиян к дорогим покупкам.

В Центральном ФО наибольшие зарплаты прогнозируются у москвичей - 73,7 тыс. руб., а в будущем году повысятся до 77,8 тыс. руб.