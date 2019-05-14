Малахов осудил Доренко за его поведение в 90-е годы

14 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Центральный ФО В России

Малахов осудил Доренко за его поведение в 90-е годы

Телеведущий Андрей Малахов в своей программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал об эпизоде, связанном с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая в Москве.

Малахов вспомнил, как устраивался работать на телевидение в 90-е годы. В то время Доренко уже был "звездой" эфира. В бухгалтерии телецентра "Останкино" он услышал обсуждение инцидента, произошедшего на парковке: кто-то поставил свою машину на место, которое было закреплено за Доренко. В ответ журналист якобы гвоздем нацарапал прямо на машине: "Здесь паркуется только Доренко".

По словам Малахова, в ответ на вопрос, что будет за это журналисту, ему ответили: "Доренко здесь разрешено все".

В программе приняли участие друзья и коллеги покойного журналиста, которые сообщили о том, что не верят в версию об отравлении, которую озвучили его дочери Екатерина и Ксения.

Тем временем, российская писательница Татьяна Толстая в раскритиковала передачу Малахова. "У Андрея Малахова на лице — чувство глубокого удовлетворения, кишечная радость червя, присосавшегося к сегодняшнему питательному рациону. Не умеет срежиссировать встревоженную печаль, растерянность, скорбь. Хоть бы притворился? Организовал лицевые мышцы? Умер Доренко. Вот-то радость для мерзопакостной программы!" — написала она в своем аккаунте в Facebook.

Напомним, запланированное на 12 мая прощание с Сергеем Доренко было перенесено. По информации радиостанции "Говорит Москва", это было связано с запретом полиции выдавать тело погибшего вдове из-за "необходимости повторной судебно-медицинской экспертизы". Соответствующее распоряжение подписано начальником СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы и направлено во 2-й судебный морг.

Отмечается, что данное решение было принято на основании заявления дочерей Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины, по мнению которых их отец мог быть отравлен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Малахов осудил Доренко за его поведение в 90-е годы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Андрей Малахов, Сергей Доренко, телевидение



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 549

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети