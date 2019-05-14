Малахов осудил Доренко за его поведение в 90-е годы

Телеведущий Андрей Малахов в своей программе "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" рассказал об эпизоде, связанном с журналистом Сергеем Доренко, который скончался 9 мая в Москве.

Малахов вспомнил, как устраивался работать на телевидение в 90-е годы. В то время Доренко уже был "звездой" эфира. В бухгалтерии телецентра "Останкино" он услышал обсуждение инцидента, произошедшего на парковке: кто-то поставил свою машину на место, которое было закреплено за Доренко. В ответ журналист якобы гвоздем нацарапал прямо на машине: "Здесь паркуется только Доренко".

По словам Малахова, в ответ на вопрос, что будет за это журналисту, ему ответили: "Доренко здесь разрешено все".

В программе приняли участие друзья и коллеги покойного журналиста, которые сообщили о том, что не верят в версию об отравлении, которую озвучили его дочери Екатерина и Ксения.

Тем временем, российская писательница Татьяна Толстая в раскритиковала передачу Малахова. "У Андрея Малахова на лице — чувство глубокого удовлетворения, кишечная радость червя, присосавшегося к сегодняшнему питательному рациону. Не умеет срежиссировать встревоженную печаль, растерянность, скорбь. Хоть бы притворился? Организовал лицевые мышцы? Умер Доренко. Вот-то радость для мерзопакостной программы!" — написала она в своем аккаунте в Facebook.

Напомним, запланированное на 12 мая прощание с Сергеем Доренко было перенесено. По информации радиостанции "Говорит Москва", это было связано с запретом полиции выдавать тело погибшего вдове из-за "необходимости повторной судебно-медицинской экспертизы". Соответствующее распоряжение подписано начальником СЧ СУ УВД по ЦАО Москвы и направлено во 2-й судебный морг.

Отмечается, что данное решение было принято на основании заявления дочерей Доренко от первого брака — Ксении и Екатерины, по мнению которых их отец мог быть отравлен.