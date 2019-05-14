СМИ сообщили о подорожании подходов к Крымскому мосту

Бюджетные расходы на строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту вырастут на 3,38 млрд руб. и составят 31,04 млрд руб.

Так, на 542 млн руб. планируется увеличить затраты на обеспечение безопасности железнодорожных подходов. Основное увеличение расходов на 2,9 млрд руб. связано с переносом участка железнодорожного подхода к мосту со стороны Керчи из-за обнаруженного древнего города Манитра.

При этом дополнительные работы не повлияют на сроки сдачи железнодорожной части моста, которая запланирована на декабрь 2019 года, сообщает РБК.

Напомним, в марте рабочие установили все пролеты железнодорожной части Керченского моста. Это 160 тыс. т металлоконструкций на 307 опорах. Более 6 км пролетов расположено над акваторией, остальные — над сухопутными участками в Керченском проливе. Вес одного железнодорожного пролета более 500 т. На сухопутные опоры пролеты монтировали кранами, на морские — надвигали мощными домкратами.

Стартовыми городами сообщения с Крымом станут Москва, Мурманск, Екатеринбург, Петербург, Брянск и Кисловодск. Составы будут курсировать до Симферополя, Севастополя и Евпатории. Всего на маршрут планируется поставить в тестовом режиме 10 пар поездов.