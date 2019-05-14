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Общество В России В бывшем СССР Украина

Телеведущий Соловьев выгнал из студии украинского эксперта

Российский телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал украинского политолога Всеволода Непогодина и выгнал его из студии.

Инцидент произошел во время эфира политического ток-шоу "Кто против?". Спор случился во время обсуждения вооруженных сил Украины. По мнению ведущего, на Украине популяризируется тема нацизма и образ Степана Бандеры.

На это Непогодин ответил, что сотрудничавший с нацистской Германией Бандера ассоциируется у украинцев с борьбой против сталинизма. "А какая альтернатива была?" — заметил украинский политолог, пояснив негативное отношение части украинцев к советским властям.

Соловьев посчитал эти слова Непогодина утверждением о том, что воевать на стороне Третьего рейха было альтернативой борьбы с СССР. "То есть ты, у меня в студии, говоришь то, что человек имел право воевать на стороне Гитлера, потому что это альтернатива борьбы? Пошел вон отсюда! Я даже объяснять не хочу", — заявил телеведущий. После этого Непогодин ушел из студии.

Напомним, в марте текущего года Соловьев выгнал из студии двух экспертов - Араика Степаняна и Грэга Вайнера, мужчины чуть было не начали драться. Причиной конфликта стали обвинения со стороны Вайнера - он обвинил Степаняна во лжи и оскорбил, в ответ на это Степанян облил Вайнера водой. После этого наметился кулачный бой, однако Соловьев вовремя вмешался.

Охрану, которая дежурила за кулисами, Соловьев попросил проконтролировать, чтобы эксперты не смогли продолжить там потасовку.

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Телеведущий Соловьев выгнал из студии украинского эксперта

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Теги: Владимир Соловьев, телевидение, нацизм



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