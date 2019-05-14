Путин призвал создать защиту от гиперзвукового оружия

В России должны появиться средства защиты от гиперзвукового оружия.

При этом, это должно произойти раньше, чем такое оружие появится у других стран. Такое заявление на совещании по вопросам развития Вооруженных сил и ОПК сделал президент РФ Владимир Путин. Он напомнил, что пока таким оружием никто кроме России не располагает.

"Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится. И для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", - сказал глава государства.

По словам Путина, анализ современных военных конфликтов показывает, что одним из приоритетов развития ВКС является создание перспективных систем противовоздушной обороны. "Необходимо последовательно оснащать ВКС самыми современными комплексами ПВО, в том числе дальнего действия С-400 и ближнего действия",- отметил Путин.

Как сообщалось ранее, Франция планирует в течение пяти лет разработать собственное гиперзвуковое оружие, сообщает National Interest.

По данным издания, проект французского гиперзвукового планирующего блока носит название V-MaX и сможет разгоняться почти до 6000 км/ч.

Новое оружие будет разрабатываться ArianeGroup, совместным предприятием Airbus и Safran, предположительно, на основе перспективной сверхзвуковой крылатой ракеты системы "воздух - воздух" ASN4G.

Напомним, российский "Авангард", который неуязвим для американской ПВО, называют наиболее современным вооружением. Этоновейшие гиперзвуковые ракеты с ядерной силовой установкой. О них в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию рассказал Владимир Путин. Минобороны РФ подписало контракт на серийное производство комплексов.

В США уже признавали, что не обладают силами и средствами для защиты от российских или китайских систем гиперзвукового вооружения.