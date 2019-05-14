Выписан первый пострадавший в авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Первого пострадавшего в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево выписали из клиники Федерального медико-биологического агентства.

Лечение в больницах Москвы продолжают еще девять человек, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, опознаны тела всех погибших при катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту "Шереметьево". Работа по молекулярно-генетической идентификации тел погибших завершена.

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.