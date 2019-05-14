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Политика В бывшем СССР Украина

Савченко: Порошенко заподозрили в подготовке узурпации власти

Действующий украинский президент Петр Порошенко готовит узурпацию власти.

Об этом сообщила депутат Верховной Рады Надежда Савченко. По ее словам, Порошенко затягивает процесс передачи власти избранному президенту Владимиру Зеленскому, чтобы как можно дольше не сдавать свои полномочия. Кроме того, Порошенко расставляет своих людей на ключевых военных постах, которые де-факто позволят ему еще долгое время оставаться главнокомандующим.

По словам депутата, затягивание с выбором даты инаугурации Зеленского связано с необходимостью для Порошенко "красть и прятать то, что украл в оффшорах", сообщает РИА "Новости".

Тем временем, генпрокуратура Украины начала досудебное расследование о возможном давлении уходящего президента страны Петра Порошенко на судей по делу "Приватбанка". Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда Киева.

Отметим, что решение суда по "Приватбанку" было принято накануне второго тура президентских выборов. Его бывший хозяин олигарх Игорь Коломойский считает, что Порошенко просто забрал у него "Приватбанк".

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Савченко: Порошенко заподозрили в подготовке узурпации власти

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Теги: Петр Порошенко, Надежда Савченко, Украина, власть



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