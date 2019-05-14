СМИ: Трамп пожелал встретиться с Путиным

Американские власти запросили встречу главы Белого дома Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным.

США предложили провести переговоры двух лидеров на полях саммита G20 в японской Осаке в конце июня. Ранее замглавы МИД Сергей Рябков допустил возможность встречи Путина и Трампа. По его словам, этот вопрос могут поднять во время визита госсекретаря США Майка Помпео в Сочи, сообщает "Коммерсант".

Напомним, в начале мая Путин и Трамп провели продолжительные телефонные переговоры. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Обсудив текущее состояние и перспективы двусторонних отношений с акцентом на экономическое сотрудничество, стороны выразили намерение развивать взаимовыгодные торгово-инвестиционные связи. Также главы государств подтвердили обоюдный настрой на активизацию диалога в различных областях, в том числе по вопросам стратегической стабильности.