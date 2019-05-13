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Общество Курганская область

Зауральский депздрав опроверг слухи о нехватке инсулина в регионе, из-за которого в Кургане люди хотят выйти на митинг

В департаменте здравоохранения Курганской области заявили, что в регионе нет никакой нехватки инсулина для детей и людей, страдающих сахарным диабетом, передает корреспондент Накануне.RU.

Такая реакция ведомства последовала после того, как появилась информация о митинге, назначенном на 19 мая - его организатором выступила член КПРФ Наталья Воробьева. По мнению женщины, в Кургане в поликлиниках перестали выписывать бесплатный инсулин.

Замглавы областного депздрава Елена Островских отметила, что ежедневно ведомство проводит мониторинг наличия инсулина на складах "Курганфармации".

"Обращений от родителей о том, что у детей нет инсулина или в медицинских организациях отказывают в его выписке, не поступало", - заявила Островских.

Она добавила, что такие обращения отрабатывают и руководители медицинских организаций.

"Всегда рекомендуем пациентам обращаться в первую очередь к ним", - добавила замдиректора департамента.

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Зауральский депздрав опроверг слухи о нехватке инсулина в регионе, из-за которого в Кургане люди хотят выйти на митинг

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Теги: инсулин, Елена Островских, Курган, дети, митинг, департамент здравоохранения



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