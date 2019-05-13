Глава "Водного союза" извинился перед курганцами за вонь и пообещал очистить загрязненный участок от нечистот

Глава Курганской области Вадим Шумков попросил руководителя "Водного союза" Владимира Овсянникова извиниться перед жителями города за неприятный запах, который стоял в воздухе из-за внезапно возникшей аварии на напорном коллекторе в районе аэропорта.

Овсянников отметил, что 14 мая его сотрудники обработают землю, которая сейчас загрязнена сточными водами. Авария произошла 10 мая - была найдена утечка на коллекторе, который идет от главной канализационной насосной станции. Соответственно, весь смрад от нечистот поднялся в воздух и поглотил Курган.

Поздно вечером 11 мая аварию удалось устранить.

"Сейчас на территории, которую подтопили сточные воды, имеется неприятный запах. Для его устранения, а также в целях выполнения предписания Роспотребнадзора, нами произведен закуп оборудования, и после получения рекомендаций Центра гигиены мы приступим к работам по дезинфекции данной территории. Я приношу извинения всем жителям города за доставленные неудобства", - отметил Овсянников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", авария произошла из-за высокой изношенности инженерных коммуникаций.