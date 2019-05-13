Глава "Водного союза" извинился перед курганцами за вонь и пообещал очистить загрязненный участок от нечистот

14 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Курганская область

Глава "Водного союза" извинился перед курганцами за вонь и пообещал очистить загрязненный участок от нечистот

Глава Курганской области Вадим Шумков попросил руководителя "Водного союза" Владимира Овсянникова извиниться перед жителями города за неприятный запах, который стоял в воздухе из-за внезапно возникшей аварии на напорном коллекторе в районе аэропорта.

Овсянников отметил, что 14 мая его сотрудники обработают землю, которая сейчас загрязнена сточными водами. Авария произошла 10 мая - была найдена утечка на коллекторе, который идет от главной канализационной насосной станции. Соответственно, весь смрад от нечистот поднялся в воздух и поглотил Курган.

Поздно вечером 11 мая аварию удалось устранить.

"Сейчас на территории, которую подтопили сточные воды, имеется неприятный запах. Для его устранения, а также в целях выполнения предписания Роспотребнадзора, нами произведен закуп оборудования, и после получения рекомендаций Центра гигиены мы приступим к работам по дезинфекции данной территории. Я приношу извинения всем жителям города за доставленные неудобства", - отметил Овсянников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза", авария произошла из-за высокой изношенности инженерных коммуникаций.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава "Водного союза" извинился перед курганцами за вонь и пообещал очистить загрязненный участок от нечистот

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Водный союз, Курган, нечистоты, запах, вонь, Владимир Овсянников, Вадим Шумков, аэропорт, загрязнение, сточные воды



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.05.2019 10:25 Мск В Кургане после устранения аварии зловонный запах может держаться в воздухе еще несколько дней

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 547

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети