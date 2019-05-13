Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавит совет директоров ОАК
Экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков возглавит совет директоров ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК), сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.
"Избрать председателем совета директоров ПАО "ОАК" Сердюкова Анатолия Эдуардовича", - говорится в сообщении.
В настоящее время Сердюков занимает должность индустриального директора авиационного кластера "Ростеха".
Решение принято на заседании совета директоров компании 8 мая.
Как сообщало Накануне.RU, в 2014 году следствие в отношении Сердюкова было прекращено в связи с амнистией к 20-летию Конституции, а спустя полгода — закрыто.