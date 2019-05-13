Климкин: Если ЕС не введет новых жестких санкций против России за паспорта для Донбасса, это будет "зрада"

Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что из-за решения России об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР ЕС должен ввести новые жесткие санкции против России. Иначе это будет предательство. Об этом он сказал в Брюсселе после встречи с министрами стран-членов ЕС, сообщают украинские СМИ.

"На этот раз никакими формальными персональными санкциями ничего не должно закончиться. Потому что это будет то, что у нас называют "зрада", - сказал он.

При этом он признал, что пока в ЕС единства по этому вопросу нет.

Как сообщало Накануне.RU, ЕС не планирует вводить новые санкции против России из-за решения о паспортах. Многие страны ЕС предоставляют свое гражданство в упрощенном порядке людям, живущим в других странах, но этнически близких. И введение новых санкций из-за паспортов поставило бы ЕС в неприглядное положение.