В Мосгордуме поддержали идею назвать одну из улиц Москвы именем погибшего главы ДНР Захарченко

В Мосгордуме поддержали идею назвать одну из улиц Москвы именем погибшего главы ДНР Александра Захарченко, передает агентство "Москва".

Такую инициативу в частности поддержал глава комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

"Есть районы – и новые районы, которые по сей день являются такими побратимами с Донецком и другими городами. Я бы поддержал", – заявил он.

По его словам, Захарченко "является частью современной истории наших взаимоотношений" с Украиной и Донбассом.

Как сообщало Накануне.RU, после смерти Захарченко выдвигались предложения назвать его именем одну из центральных улиц Донецка, однако пока эта инициатива развития не получила.

Напомним, в "Бессмертном полку" в Донецке ранее пронесли портреты Захарченко, Гиви и Моторолы.