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Происшествия Северо-Западный ФО Санкт-Петербург

Экс-замдиректора ФСИН предстанет перед судом в Петербурге за взяточничество

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет экс-замдиректора ФСИН Николай Баринов, подозреваемый в получении взятки, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

По версии следствия, Баринов с ноября 2007 года по август 2008 года получил взятку в размере не менее 44 млн 100 тыс. рублей за покровительство в отношении двух стройкомпаний, принимавших участие в строительстве СИЗО в Колпинском районе города.

Деньги он получал в ходе личных встреч на перроне Московского вокзала Санкт-Петербурга.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как сообщало Накануне.RU, дело в отношении Баринова было возбуждено в 2017 году.

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Экс-замдиректора ФСИН предстанет перед судом в Петербурге за взяточничество

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Теги: Санкт-Петербург, СИЗО, ФСИН, взятка



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