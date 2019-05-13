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Политика Челябинская область

В Челябинске суд не стал лишать Николая Янова мандата депутата ЗСО из-за бизнеса в Чехии

Центральный районный суд отказал в удовлетворении иска прокурора региона Виталия Лопина к Законодательному Собранию Челябинской области о досрочном прекращении полномочий депутата Николая Янова.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в 2018 году прокуратура направляла в адрес ЗСО информацию с требованием о проверки достоверности сведений о доходах Николая Янова. Но в ЗСО требование прокурора не поддержали. В связи с этим прокурор обратился в суд.

В прокуратуре считают, что Янов фактически является соучредителем чешской компании.

Информация о том, что у Николая Янова якобы есть бизнес в Чехии, появилась в СМИ летом 2018 года. В публикациях указывалось, что у него есть доли в чешской компании Artel Ural s.r.o., недвижимость в Праге и счет в одном из чешских банков на €65 млн. Якобы сейчас владельцы активов — дочь Янова, имеющая в Чехии вид на жительство, и его партнер Александр Короленко. Впрочем, в публичных чешских реестрах ни Янов, ни его дочь среди учредителей каких-либо местных компаний сейчас не фигурируют

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В Челябинске суд не стал лишать Николая Янова мандата депутата ЗСО из-за бизнеса в Чехии

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Теги: Николай Янов, Виталий Лопин, ЗСО, декларация, суд,



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