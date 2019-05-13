На Южном Урале дети сожгли венок на Вечном огне

В Озерске дети сожгли венок возле Вечного огня - фотографии последствия детской шалости выложили пользователи соцсетей в группу "Подслушано в Озерске".

В полиции официально не прокомментировали происшествие - на официальном сайте ГУ МВД России по Челябинской области нет никакого сообщения.

Источник Накануне.RU в правоохранительных органах сообщил, что инцидент произошел в минувшие праздники после 9 мая.

"Дети подожгли венок, виновных установили, с ними и их родителями проведена беседа", - сообщил источник.