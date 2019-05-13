Пекин ответил Вашингтону в торговой войне

Китай предпринял ответил на повышение американских пошлин. СМИ КНР опубликовали сообщение Комитета тарификации и классификации при Госсовете о том, что с 1 июня 2019 г. ряд американских товаров общей стоимостью в 60 млрд. долларов будет облагаться пошлинами в 10%, 20% или 25%. Ставка в 5%, введённая для некоторых позиций ранее, пока останется без изменений.

Регулирование мер по увеличению тарифов является ответом на протекционизм и односторонние действия Соединённых Штатов. Китайская сторона рассчитывает, что Вашингтон вернётся на путь торговых и экономических консультаций с тем, чтобы продвигаться к достижению взаимовыгодного соглашения на основе обоюдного уважения.

Ранее президент США Дональд Трамп о том, что переговоры с КНР "находятся под контролем", однако аналитики предупреждают о возможном экономическом кризисе в случае провала китайско-американской сделки.