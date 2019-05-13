РЖД вступят в "Совет рынка"

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о принятии РЖД участия в ассоциации НП "Совет рынка". Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В распоряжении в частности указывается, что РЖД вступят в Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергии и мощностью.

Организации, которые не входят в "Совет рынка", не могут совершать сделки по покупке и продаже электроэнергии на оптовом рынке.