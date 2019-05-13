Памятник Сталину, найденный в пруду, после реставрации хотят установить в центре Кусы

Памятник Сталину, который в прошлом году был поднят со дна пруда в Кусе, после реставрации планируется установить в центре города. Общественникам удалось найти практически все фрагменты монумента, кроме правой руки. Ее будут восстанавливать. Об этом Накануне.RU рассказал активист движения "Суть времени" Станислав Стафеев.

"Памятник для реставрации мы перевезли накануне Дня Великой Победы. В данный момент мы его отмыли, очистили, установили какие есть повреждения. Планируем начать с арматуры, там есть повреждения. Сначала будем ее восстанавливать, затем уже саму скульптуру", - рассказал он.

Памятник планируют восстановить за один-два месяца, но не исключено, что сроки могут увеличиться, если обнаружатся еще дефекты.

Общественникам не удалось найти последний фрагмент монумента, его планируется восстановить.

"Сейчас у нас не хватает только правой руки. Скорее всего искать мы ее не будем. Это не будет помехой для того, чтобы работать с памятником. Мы ее будем восстанавливать", - сообщил Станислав Стафеев.

После реставрации памятник высотой порядка 2,5 метров планируется установить в городе, однако точное место пока неизвестно.

"Вопрос пока открытый. У нас есть вариант поставить на частной территории в центре города, есть вариант договориться с местными органами власти. Сейчас проходят муниципальные выборы – выбирают нового главу района. Может быть он по-другому будет относиться к нашей истории и удастся с ним договориться", - отметил он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа прошлого года со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.