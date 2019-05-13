Памятник Сталину, найденный в пруду, после реставрации хотят установить в центре Кусы

13 Мая 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Москва Московская область Воронежская область

Северо-Западный ФО

Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Доренко - лицо эпохи? Мнение Максима Шевченко

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Памятник Сталину, найденный в пруду, после реставрации хотят установить в центре Кусы

Памятник Сталину, который в прошлом году был поднят со дна пруда в Кусе, после реставрации планируется установить в центре города. Общественникам удалось найти практически все фрагменты монумента, кроме правой руки. Ее будут восстанавливать. Об этом Накануне.RU рассказал активист движения "Суть времени" Станислав Стафеев.

"Памятник для реставрации мы перевезли накануне Дня Великой Победы. В данный момент мы его отмыли, очистили, установили какие есть повреждения. Планируем начать с арматуры, там есть повреждения. Сначала будем ее восстанавливать, затем уже саму скульптуру", - рассказал он.

Памятник планируют восстановить за один-два месяца, но не исключено, что сроки могут увеличиться, если обнаружатся еще дефекты.

Общественникам не удалось найти последний фрагмент монумента, его планируется восстановить.

"Сейчас у нас не хватает только правой руки. Скорее всего искать мы ее не будем. Это не будет помехой для того, чтобы работать с памятником. Мы ее будем восстанавливать", - сообщил Станислав Стафеев.

После реставрации памятник высотой порядка 2,5 метров планируется установить в городе, однако точное место пока неизвестно.

памятник Сталину, Куса, 1956 год,(2018)|Фото: admkusa.ru

"Вопрос пока открытый. У нас есть вариант поставить на частной территории в центре города, есть вариант договориться с местными органами власти. Сейчас проходят муниципальные выборы – выбирают нового главу района. Может быть он по-другому будет относиться к нашей истории и удастся с ним договориться", - отметил он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кусе 4 августа прошлого года со дна городского пруда достали фрагменты памятника Иосифу Сталину, пролежавшие в воде около 60 лет. Перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить.

памятник, Сталин, Куса(2018)|Фото:ИА "Красная весна"

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Памятник Сталину, найденный в пруду, после реставрации хотят установить в центре Кусы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: памятник Сталину, общественники, монумент, глава Кусы, реставрация,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли запретить эксплуатацию Sukhoi Superjet 100 после инцидента в Шереметьево?

Результаты 542

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети