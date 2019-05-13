В Тюмени за майские праздники от клещей пострадали более 700 человек

В Тюменской области с 9 по 12 мая от укусов клещей пострадали 714 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Пострадавшие не были привиты. Им оказали необходимую помощь: поставили иммуноглобулин и назначили терапию. Всего с начала сезона от укусов клещей пострадало около 1800 человек.

Врачи рекомендуют жителям региона перед выездом на природу надевать защитный костюм, либо такую одежду, которая предотвратит заползание клещей через воротник и манжеты. Одежда должна быть светлых оттенков. После посещения леса необходимо убедиться, что клещи не присосались, в противном случае - следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью.