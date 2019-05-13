Шантаж ЕС: Украина пригрозила выйти из Минских соглашений, если Россия вернется в Совет Европы

Украина откажется от соблюдения Минских соглашений, если страны ЕС решат снять санкции с России в Совете Европы. Об этом заявил в Брюсселе министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

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Он признал, что такой демарш Украины связан с решением России об упрощенном порядке предоставления гражданства РФ жителям ДНР и ЛНР.

"Если вы пойдете [на возвращение России], как хотят несколько стран, я в тот же день выйду и скажу, что "Минска" у нас теперь нет, и его убила не только Россия, его убили также вы", - заявил Климкин.

По его словам, он имел об этом обстоятельный разговор с главой МИД Германии, которая лоббирует снятие санкций с России.

Напомним, Украина просит Совет Европы не снимать санкции с делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы.