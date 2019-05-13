13 Мая 2019
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Депутаты Нижневартовска несколько дней будут принимать избирателей

Депутаты Нижневартовска готовы принять избирателей и помочь им в решении проблем, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Все встречи пройдут в общественной приёмной по адресу Дружбы Народов, 7-176. Две встречи уже состоялись: сегодня в 16.00 с избирателями встретились Галина Гасымова и Василий Сочилин. В 16.00 14 мая начнёт приём Павел Елин, в 16.00 15 мая – Дмитрий Великий, в 15.00 16 мая – Любовь Быкова, в 16.00 – Сергей Крутей.

Отметим, ранее депутаты приняли решение газифицировать старую часть города. Цена вопроса – 150 миллионов.

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Депутаты Нижневартовска несколько дней будут принимать избирателей

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Теги: депутаты, личный приём, общественная приёмная



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