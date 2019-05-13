Суд Киева оштрафовал Зеленского

Оболонский районный суд Киева оштрафовал избранного президента Украины Владимира Зеленского на 850 гривен за то, во время голосования во втором туре президентских выборов он показал журналистам свой заполненный бюллетень. Зеленский проголосовал за себя.

Зеленский признан виновным в административном правонарушении (нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации). Также с него взыщут судебный сбор в размере 344 грн.

Напомним, Зеленский набрал во втором туре 73% голосов.