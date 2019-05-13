В Кремле ответили на вопрос о прекращении эксплуатации SSJ 100

Кремль не имеет полномочий для решения вопроса по приостановке эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в первую очередь за решение подобных вопросов отвечает Минтранс. Песков также добавил, что тема должна комментироваться только специалистами, передает "Интерфакс".

Напомним, 5 мая при посадке в аэропорту Шереметьево произошла катастрофа самолета SSJ-100. Самолет "Аэрофлота" после попадания молнии и отказа части техники произвел жесткую посадку, после чего начался пожар. Погиб 41 человек, всего на борту находились 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

В Министерстве транспорта России и в Росавиации ранее заявили об отсутствии оснований для приостановки эксплуатации самолетов Superjet 100.

Между тем, около пятидесяти рейсов SSJ-100 в России были отменены или перенесены после трагедии в Шереметьево.

Проблемы с этим самолетом были всегда, но после возгорания в Шереметьево их стали чаще афишировать, пояснил ранее эксперт в комментарии Накануне.RU.