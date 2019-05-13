Замполпреда президента в ПФО провёл в Перми семинар по национальной политике России

В Перми при участии заместителя полпреда президента в Приволжском федеральном округе Игоря Буренкова прошёл семинар по национальной политике страны. В нём участвовали заместители губернаторов всех регионов ПФО. Состоялся обмен опытом экспертов по межнациональным отношениям и внутренней политике, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

"Сегодняшний семинар – шестой, и в данном случае он проходит в Пермском крае, где на протяжении многих лет активно применяются новые механизмы межнациональной и межконфессиональной сфер, проводятся всероссийские и международные форумы, органы власти активно взаимодействуют с национально-культурными организациями и экспертным сообществом по вопросам национальной политики", - сказал Буренков.

Губернатор Пермского края Максим Решетников, отметил, что в регионе живут 146 народов, зарегистрировано более 30 религиозных течений, действует 480 религиозных организаций. По последним данным, более 90% населения края отмечает отсутствие социальных конфликтов на почве межэтнических взаимоотношений, 95% удовлетворены возможностями реализации своих религиозных потребностей.

Он уверен, что многоконфессиональность края сложилась исторически, власти поддерживают сформировавшиеся ценности разных народов и культур.

"Вместе празднуем как государственные, так и национальные, и религиозные праздники, строим и ремонтируем храмы, церкви, мечети. Мы исходим из того, что сегодня тема многонациональности и толерантности является важным экономическим фактором. Например, у нас активно развивается направление образовательного туризма. Медакадемия принимает 700-900 иностранных студентов в год. Важнейший фактор в этом процессе — развитые межконфессиональные отношения в крае", - сказал Решетников.

По словам старшего научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН, члена Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации, доктора политических наук Владимира Зорина, Пермь выбрана для проведения семинара не случайно. Он отметил, что долгое время национальная политика ассоциировалась с фестивалями и конфликтами. При этом между этими двумя явлениями есть этнокультурное образование населения, развитие межкультурных коммуникаций, изучение опыта традиций и другие направления работы, которые долгое время оставались без внимания и общественности и тех, кто занимается национальной политикой. Как весь ПФО, так и Пермский край – в авангарде этого процесса.

"Как позитивный опыт ПФО я бы отметил системную работу с мигрантами, что является одним из факторов стабильности межнациональных отношений. Очень позитивная практика – взаимодействие с религиозными организациями и объединениями. Пермский край когда-то был одним из первых в стране, кто создал Межконфессиональный совет. Это сейчас в округе очень сильно развивается", - сказал он.

Приволжский федеральный округ считается одним из самых многонациональных округов России, в состав которого входят шесть национальных республик. В нём проживают более 23 национальностей. В составе жителей Пермского края 83 % – русские. При этом на территории региона имеются этнические анклавы. К примеру, в особом административном образовании – Коми-Пермяцком округе – живут 138 тыс.человек, из них 58% – коми-пермяки.

Кроме того, на территории Пермского края проживают особые этнические общности – буйские удмурты, сылвенские марийцы, коми-язьвинцы. Поэтому регион – финно-угорский. При этом в Бардымском районе с населением 28 тыс. человек 92,8 % составляют татары и башкиры. По информации Всемирного конгресса татар, в Бардымском районе отмечена самая высокая в России плотность татарского и башкирского населения в рамках муниципалитета (всего в Пермском крае проживает более 145 тыс. татар и башкир).