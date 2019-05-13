13 Мая 2019
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Экономика Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

На "Полярном кварце" сменился генеральный директор

На заводе "Полярный кварц", ранее подконтрольном "Корпорации развития", сменился генеральный директор. Место Сергея Прежина занял Никита Федингин. Смена руководителя произошла в мае, передает корреспондент Накануне.RU.
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Федингин, как следует из данных в открытых источниках, возглавляет ликвидационные комиссии ряда предприятий, учрежденных структурами правительства Ханты-Мансийского автономного округа. В списке - "Югранедвижимость", "Юграторг", "Северавтотранс", "Инвестиционная жилищная компания" и другие.

Напомним, после выкупа заложенных под проект строительства ТЭС "Полярная" акций завода, "Корпорация развития" должна передать актив правительству ХМАО. Губернатор Югры Наталья Комарова отмечала, что власти региона не довольны тем, как развивается проект.

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На "Полярном кварце" сменился генеральный директор

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Теги: Полярный кварц, Корпорация развития, Федингин Никита, Прежин Сергей



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