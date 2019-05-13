"Газпром нефть" продолжит изучение глубоких горизонтов Приобского месторождения в Югре

"Газпромнефть-Хантос" продлил лицензию на геологическое изучение нижележащих горизонтов южной части Приобского месторождения до 2023 года. Это дает компании возможность продолжать работу с трудноизвлекаемыми запасами самого крупного ее актива в Югре.

Как сообщили Накануне.RU на предприятии, лицензия была выдана в 2014 году. За это время выполнены исследования, которые позволили определить наиболее перспективные участки для геологоразведочных работ. В 2018 году пробурена поисково-оценочная скважина глубиной более 3,3 тыс. метров, на которой проведен гидроразрыв пласта. В результате удалось подтвердить и поставить на государственный баланс запасы ачимовской толщи.

Также на Южно-Приобском месторождении имеется более 40 млн тонн запасов тюменской свиты. Чтобы определить их перспективность, планируется провести переобработку и переинтерпретацию сейсмических данных 3D.

"Развитие технологий позволяет нам открывать новые перспективные горизонты на действующих активах и экономически эффективно вовлекать в разработку трудноизвлекаемые запасы", – подчеркнул генеральный директор "Газпромнефть-Хантоса" Алексей Кан.