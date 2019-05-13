В Шадринске предприятие помогает подшефной школе - ставят двери и покупают спортинвентарь

В Шадринске завод "Технокерамика" помогает приводить в порядок подшефную школу №8. Несколько недель назад там были установлены новые двери в классы.

Как рассказали Накануне.RU в правительстве Курганской области, такая работа - яркий пример социальной ответственности бизнеса.

Вместо старых деревянных дверей в школе поставили новые пластиковые.

Руководитель "Технокерамики" Александр Ворожцов отметил, что установка дверей обошлась примерно в 2 млн руб.

Помимо дверей предприятие купило для школы новые компьютеры, интерактивные доски и современные тренажеры для школьного спортивного клуба.