13 Мая 2019
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Тюменские онкологи осматривают пациентов прямо на рабочем месте

Тюменские врачи-онкологи за год посетили 14 предприятий региона, где осмотрели 2705 человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

Осмотр проходил в рамках проекта "Убедись, что ты здоров" - цель которого оказать содействие раннему выявлению онкологических заболеваний среди жителей региона. Проект поддержан грантом президентского фонда и был разработан "Ассоциацией онкологов и радиотерапевтов Тюменской области" совместно со специалистами "Медицинского города", с целью реализации национального проекта "Здравоохранение".

Прием вели онколог-маммолог, онколог-дерматолог и онколог, специализирующийся на заболеваниях органов головы и шеи, а также у всех желающих была возможность пройти ультразвуковое исследование щитовидной железы.

По итогам осмотра 125 человек были направлены на дополнительное обследование с подозрением на злокачественное новообразование. 342 человека получили направление к врачу с подозрением на предопухолевые заболевания. Каждый пациент с подозрением на заболевание получал от специалистов памятку, где подробно расписано, куда необходимо обратиться.

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Тюменские онкологи осматривают пациентов прямо на рабочем месте

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Теги: онкология врачи, осмотр



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