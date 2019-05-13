В Екатеринбурге в ближайшее время закроется "Свобода Концерт Холл"

Одна из известных концертных площадок Екатеринбурга - "Свобода Концерт Холл" - в ближайшее время закроется. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в группе заведения в соцсетях.

Уже анонсировано мероприятие под названием "Закрытие Свободы: LAST ROCK", которое состоится 18 мая. Вход на него пообещали сделать бесплатным.

"Мы расстаемся. Так вышло. Таковы обстоятельства. И мы хотим достойно с вами попрощаться", - говорится в заявлении организаторов.

Причины закрытия не называются. Однако, как рассказал Накануне.RU один из екатеринбургских музыкантов, не раз игравший в "Свободе", площадка закроется только на лето - ее ожидает ремонт.