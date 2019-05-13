МИД РФ опроверг сообщения о закупках слезоточивого газа для Венесуэлы на Мальте

В МИД РФ опровергли сообщения о том, что Россия закупала слезоточивый газ на Мальте для последующей отправки в Венесуэлу.

Как сообщается на сайте ведомства, в апреле в мальтийских СМИ появились публикации с заголовками: "Россия пыталась закупить слезоточивый газ и защитное снаряжение на Мальте. Официальные лица подозревают, что их планировалось отправить в Венесуэлу на военном корабле".

"Мальтийские журналисты, не разобравшись, массово воспроизвели инсинуации своих американских коллег ", - говорится в сообщении МИД.

"Ни в каких секретных спецоперациях российские дипломаты участия не принимают", - отмечается в заявлении.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на призыв американского госсекретаря Майка Помпео "убраться" России из Венесуэлы.

Напомним, 21 января в Венесуэле начались массовые протесты против действующей власти. 23 января лидер оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. В США признали легитимность действий Гуаидо.

После этого госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу призвали Кубу, Россию и Китай прекратить оказывать поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро.

Гуаидо назвал незаконным присутствие на территории страны российских и кубинских военных и счел это интервенцией.