В Челябинске УФАС приостановило заключение контракта на ремонт кровли ледового дворца спорта "Трактор"

УФАС приостановило заключение контракта на выполнение работ по ремонту металлоконструкций кровли здания ледового дворца спорта "Трактор", сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

На аукцион с начальной стоимостью 6,7 млн рублей поступила жалоба ООО "Эксперт-Стройконтроль". Компания сообщила, что ее заявка на участие в данном аукционе была отклонена необоснованно.

Рассмотрение жалобы назначено на 14 мая.